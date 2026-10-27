因涉嫌贩毒未遂被羁押在看守所的俄罗斯政治学家亚历山大·基涅夫宣布绝食。原因是他无法在拥挤的牢房内使用厕所。

据其辩护律师称，除基涅夫外，该牢房内还有34人，且牢房内没有厕所，只有地板上一个洞。由于腿部两处骨折并打着石膏，这位政治学家无法自行使用该设施。

“（牢房里）没有厕所，只有地板上一个洞，而且由于腿部两处骨折并打着石膏，他无法如厕。因此他拒绝进食，”比留科夫指出。

这位律师补充说，他已采取一切可能的措施，争取将当事人转移到“符合其健康状况的条件”下。

基涅瓦于9月25日被拘留并收押。目前他被关押在“梅德韦德”第4看守所。

在10月22日的庭审中，这位政治学家表示，执法人员在拘留过程中采取的强力行动导致其右腿“双重严重骨折”并造成多处挫伤，这些情况已在案卷中记录在案。

据基涅夫称，拘捕发生在他家中。执法人员未出示证件，因此他当时不明白是谁来了，并如他本人所言，“感到恐惧和震惊”。

这位政治学家强调，由于所受的伤势，在看守所的羁押可能会导致他的健康状况进一步恶化。

“这里无法获得专业的医疗救助，也无法正常活动，”基涅夫表示。

被捕前，亚历山大·基涅夫曾就9月18日至20日举行的俄罗斯国家杜马选举发表过积极评论。 据他估算，若无舞弊，投票率将约为40%，而“统一俄罗斯党”的得票率不会超过35%。

基涅夫是政治学博士，专门研究俄罗斯选举和地区政治。 2006年至2012年，他曾担任“声音”协会分析部负责人。此后，他曾加入俄罗斯中央选举委员会下属的专家机构，并与公民倡议委员会开展合作。

自2018年起，这位政治学家开始与“自由使命”基金会合作。

2026年2月，俄罗斯司法部将亚历山大·金耶夫列入“外国代理人”名录。 该部声称，这位政治学家涉嫌“散布关于俄罗斯当局的决策和政策以及该国选举制度的不实信息”。

基涅夫曾试图对这一决定提出上诉，但未获成功。

这一消息由他的律师米哈伊尔·比留科夫透露。

在俄罗斯莫斯科，被捕的政治学家兼选举专家亚历山大·金耶夫无法行走，因为他在看守所腿部骨折后未获配发拐杖。记者格利布·亚罗沃伊援引金耶夫的信件报道了这一情况。

在莫斯科，侵略国俄罗斯的莫斯科市法院驳回了政治分析师亚历山大·基涅夫针对羁押措施提出的上诉，并裁定他至少将被羁押至11月24日。 基涅夫被指控企图贩卖大批毒品，但他否认了这一指控。

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