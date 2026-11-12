在乌克兰频繁发动袭击的背景下，俄罗斯对用于保护企业免受无人机威胁的设备的需求正迅速增长。到2026年，反无人机系统的销售额可能达到560亿卢布，其中超过60%的订单将由民用企业提供。 据预测，明年该市场规模将再增长20%，达到670亿卢布。

《商业日报》援引隶属于国家集团“罗斯特赫”的“罗塞尔”控股公司的评估报道了这一消息。该公司表示，其反无人机系统的订单已排至未来数年。

据该控股公司代表称，客户越来越倾向于放弃购买单个雷达，转而选择针对目标的综合防护方案。此类解决方案将雷达、摄像头和无线电信号传感器整合在一起，并将信息传输至统一的指挥中心。

乌克兰的袭击刺激了反无人机系统的需求

GLONASS战略项目负责人亚历山大·扎米亚京表示，到2026年，反无人机设备市场规模将增长十倍。 他将这一增长归因于弗拉基米尔·普京签署的一项法令，该法令规定，如果企业未采取防范无人机的措施，其经营权将被移交国家管理。

据该专家评估，商业客户目前已占需求总量的至少一半，且其占比未来还将继续增长。 关键基础设施、工业企业、数据中心、物流园区和交通枢纽都需要这种防护。

“未来交通”公司总经理安德烈·列别杰夫将市场增长归因于针对民用基础设施的攻击范围扩大及强度增加。 他还指出，无人机本身的发展迫使制造商不断改进防御手段。因此，融合雷达、射频和光学目标探测技术的综合系统正日益普及。

主要客户为能源和工业企业

据国家新材料与新技术技术倡议专家叶夫根尼·维什涅夫斯基称，反无人机系统订单中多达70%来自燃料与能源领域。 他解释称，这是因为露天工业场地较为脆弱：一架无人机若击中目标，就可能使炼油厂或变电站长期停运。

据“洛克塔尔”军工项目代表估算，按金额计算，俄罗斯防空系统占据了该市场高达80%的份额。与此同时，此类设备的某些组件价格昂贵。 无人机系统行业专家帕维尔·卡姆涅夫估计，其成本高达数千万，有时甚至高达数亿卢布。

俄罗斯业界认为，即使战争结束后，对这类技术的需求仍将持续。安德烈·列别杰夫推测，随着无人机在民用领域的普及，反制系统将成为新安全基础设施的一部分。

俄罗斯计划提高对企业的罚款，以补充战争预算。

圣彼得堡因预算危机，将征兵补贴削减了近九倍。

需要指出的是，俄罗斯的消费者信心正在急剧恶化，对经济的信任度下降，焦虑情绪日益加剧。乌克兰对外情报局报告了这一情况。俄罗斯的个人信贷规模已缩减至六年来的最低水平。

经历了三年出人意料的经济增长后，俄罗斯正面临经济骤然放缓——战争开支、通货膨胀和油价下跌开始给经济带来压力，而直到不久前，该经济体还似乎对制裁具有抵抗力。

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