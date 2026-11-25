俄罗斯联邦通信、信息技术和大众传媒监督局（Roskomnadzor）要求俄罗斯女记者克谢尼娅·索布恰克从YouTube上删除她与博主希尔米·福克斯、伊戈尔·西尼亚克以及安德烈·格里戈里耶夫-阿波罗诺夫共同录制的三期节目。 该机构声称在这些内容中发现了“极端主义迹象”。

据该记者称，俄罗斯联邦通信、信息技术和大众传媒监督局并未明确指出究竟是采访中的哪些片段引发了投诉。媒体《阿根特斯托》曾就此事向索布恰克寻求置评，但截至发稿时尚未收到回复。

“这当然是一场闹剧，但又能怎么办呢，”索布恰克在评论该机构的要求时写道。她补充说，自己仍在俄罗斯与团队一起工作，因此不得不遵守监管机构的要求。

希尔米·福克斯和伊戈尔·西尼亚克早在2023年就因被指控“宣传LGBT”而受到行政处罚。在俄罗斯，LGBT运动被认定为极端主义活动。

这三期节目中最早播出的是对美妆博主伊戈尔·西尼亚克的采访——6月1日。 次日，“安全互联网联盟”主席卡捷琳娜·米祖琳便表示，她已向内务部提出申请，要求对该期节目是否存在“LGBT宣传”进行调查。

11月2日，索布恰克发布了一段与博主安德烈·格里戈里耶夫-阿波罗诺夫（All Right）的对话。 在访谈中，他谈到了与丈夫——歌手谢尔盖·格里戈里耶夫-阿波罗诺夫（Grey Wiese）的分手。

11月20日发布的对博主希尔米·福克斯（希尔米·奥列尼克）的采访，是这三篇报道中的最后一篇。 今年10月，他从监狱获释，此前因传播色情内容一案服刑三年。该案立案前，卡捷琳娜·米祖利娜也曾就此案提出申诉。

2025年10月，索布恰克曾应俄罗斯联邦通信、信息技术和大众传媒监督局（Roskomnadzor）的要求，删除了对谢尔盖·格里戈里耶夫-阿波罗诺夫的采访。当时该机构声称，该报道存在“宣传LGBT”的迹象。

与安德烈·格里戈里耶夫-阿波罗诺夫的采访引发了特别大的反响，安吉丽娜·戈洛什查波娃也参与了此次采访——她是商人康斯坦丁·戈洛什查波夫之子的遗孀，康斯坦丁·戈洛什查波夫以“普京的按摩师”著称。

康斯坦丁·戈洛什查波夫是一位与弗拉基米尔·普京关系密切的商人。他还从事将东正教圣物运往俄罗斯的工作，并曾是俄罗斯阿索斯山协会的创始人之一。

安吉丽娜·戈洛什查波娃在休产假前曾领导隶属于文化部的某机构的新闻处，她谈到了自己奢华的生活方式，并承认自己得到了已故丈夫家人的经济支持。

她特别提到自己经常前往意大利的一座历史悠久的别墅。在采访现场，戈洛什查波娃身穿一件西装外套，索布恰克估计其价值为1万欧元。

这位女记者推测，资金的主要来源是丈夫的前妻及其家人，他们负责抚养安吉丽娜的子女。在谈话中，索布恰克问道：

“这终究还是你丈夫的前妻一家，因为孩子们（戈洛什查波娃在采访中提到她有两个孩子——‘本刊’），他们，可以说，在供养孩子们，那么，相应地，也在供养你吗？”

“嗯，是的，就这么说吧，”戈洛什查波娃回答道。

在谈及康斯坦丁·戈洛什查波夫时，索布恰克还提到了关于“普京的按摩师”这个绰号由来有三种说法。

第一种说法是，20世纪70年代，戈洛什查波夫曾练习柔道，并为当时患有背部伤病的普京做过按摩。 第二种说法是，1990年代他在圣彼得堡的一家桑拿浴场担任按摩师，曾为这位未来的俄罗斯总统提供服务。 第三种说法则称，早在普京在列宁格勒克格勃工作时，戈洛什查波夫就曾为他做过背部按摩。

安吉丽娜·戈洛什查波娃表示，她只知道公公的体育经历，并推测每种说法“都有几分道理”。

随后，《重要故事》杂志的记者查明，戈洛什查波娃度过夏天的那座意大利庄园，属于“系统”集团前总裁叶夫根尼·诺维茨基及其前妻。 诺维茨基本人很可能就是戈洛什查波娃的新丈夫。

在俄罗斯，这位商人被指控挪用养老金储备并组建犯罪团伙。

这一消息由索布恰克本人透露。

需要指出的是，针对乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基关于俄罗斯领空存在危险的声明，俄罗斯电视主持人克塞尼娅·索布恰克的回应中不乏粗俗言辞。

据称，黑客公布的俄罗斯宣传人士克塞尼娅·索布恰克的通信记录，揭示了受克里姆林宫控制的媒体的运作原则。 从这些通信内容来看，编辑部被建议避免报道燃料危机以及乌克兰国防军对俄罗斯石油基础设施目标实施打击所造成的后果。

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