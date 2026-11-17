美国情报机构获得情报称，伊朗可能正在策划对唐纳德·特朗普总统政府官员在华盛顿的代表发动袭击。 据称，德黑兰正在考虑的可能方案包括使用“脏弹”或化学武器。

据该电视台报道，伊朗方面正在研究针对美国官员的各种袭击方案。与此同时，美国政府官员目前对伊朗是否具备实施此类计划的必要能力以及是否准备发动袭击，仍存在不同看法。

CNN的消息人士指出，目前的情报数据更多地表明伊朗正在制定备用方案，而非面临迫在眉睫的直接攻击威胁。

尽管如此，美国情报机构仍关注到这些潜在行动的细节程度。据其掌握的信息，这些计划中已明确了具体的地点和潜在袭击目标。

所谓的“脏弹”是一种将常规炸药与放射性物质结合的装置。与核武器不同，它不会引发核爆炸，但可能导致该地区遭受放射性污染。

据CNN报道，美国情报机构将使用此类装置的可能性视为伊朗袭击的潜在情景之一。

与此同时，有关准备发动袭击的消息并不意味着已作出实施袭击的决定。CNN指出，美国当局仍在评估情报的可靠性以及德黑兰的实际能力。

副总统文斯表示，在与伊朗开战的问题上，他与特朗普立场一致。

以色列总理内塔尼亚胡称欧洲是伊朗的目标。

法国因伊朗宣称的网络攻击事件，要求欧盟对伊朗实施制裁。

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