美国情报部门揭露了俄罗斯在国会选举前夕开展的秘密行动——《Politico》

在美国国会中期选举前夕，俄罗斯展开了一场秘密的网络影响行动。 据美国情报部门称，此次行动旨在削弱支持乌克兰的民主党和共和党候选人的地位，并加剧美国民众对国家机构的信任危机。

美国情报部门就外国干预选举进程一事编写了一份机密报告，并于本周将该报告提交给了国会情报委员会的成员。 该文件描述了俄罗斯发起的大规模信息战，旨在在美国民众中制造混乱感，并加剧他们对政府机构的不信任。

特别是，莫斯科方面散布关于美国政府机构活动的虚假信息，并试图对使用电子投票机得出的投票结果的真实性提出质疑。

为了制作和传播此类内容，俄罗斯利用了人工智能工具，这些工具能够更快地生成内容并覆盖更广泛的受众。

俄罗斯的信息行动特别关注那些支持乌克兰的美国政界人士。在此过程中，候选人的党派归属并非决定性因素：无论是民主党人还是共和党人，都可能成为该行动的攻击目标。

不过，该报告并未点名具体哪些候选人是俄罗斯行动的针对对象。美国情报部门也未发现任何证据表明俄罗斯曾试图入侵美国选举基础设施或竞选团队的计算机网络。

这份机密文件还包含关于中国和伊朗试图干预选举的信息。然而，由于俄罗斯虚假信息行动的规模之大，报告中对其给予了特别关注。

上周，社交媒体平台X宣布已删除超过1.3万个与俄罗斯、中国和伊朗虚假信息活动相关的账号。 据该平台称，这些行动针对的是持有不同政治立场的候选人和公众人物。

有关外国干预的信息公布后，在美国国会引发了争议。共和党代表批评民主党对情报数据进行选择性报道，特别是相较于中国的行动，更侧重于俄罗斯的行动。

下周，众议院情报委员会计划就选举进程面临的威胁举行一场两党闭门简报会。

俄罗斯当局及其关联人员曾多次被指控试图干预美国选举进程。

特别是2016年，俄罗斯特工被指与针对民主党全国委员会以及希拉里·克林顿竞选团队工作人员电子邮件的黑客攻击有关。

2018年和2024年，莫斯科还开展了旨在影响美国选民的虚假信息宣传活动。

此外，在格鲁吉亚、摩尔多瓦和法国的选举中，也记录到了俄罗斯的干预企图。

据《Politico》报道。

美国国会民主党领袖表示，在参加了一场机密情报简报会后，他们获悉了这一虚假信息宣传活动，据他们称， 俄罗斯联邦——这个侵略国——针对下个月参加中期选举的民主党候选人所开展的虚假信息行动。

民主党籍女议员伊尔汗·奥马尔表示，由于在联邦特工搜查其住所后收到威胁，她将被迫搬离位于美国华盛顿的公寓。

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