美国国务卿马尔科·鲁比奥在与日本外相茂木敏充通电话时称，美国对国际刑事法院的制裁是必要的。正如《日本时报》报道，美国国务院表示，这些措施是必要的，因为华盛顿认为该法院的行动威胁到美国主权。

日本的立场

日本外务省表示，茂木已向其美国同僚转达了日本政府对近期美国机构性制裁的立场。两国外长同意保持密切沟通。此次通话持续约15分钟。

此前，茂木还与国际刑事法院院长、日籍人士赤根智子通电话。双方讨论了围绕该法院的局势，通话也持续约15分钟。

日本首相高市早苗表示，东京对美国决定制裁整个国际刑事法院深感担忧。她称此举与日本的立场不一致，并强调日本支持该法院以及国际关系中的法治。

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对该法院的制裁

美国总统唐纳德·特朗普政府命令财政部将整个国际刑事法院列入“特别指定国民”制裁名单。这将对与该法院进行交易的实体实施金融限制。

8月，美国对赤根智子以及一名参与司法程序的国际刑事法院高级律师实施了定向制裁。这些措施规定冻结处于美国司法管辖范围内的资产，并在很大程度上禁止美国个人和公司与受制裁人员进行交易。

国际刑事法院缔约国大会呼吁立即取消制裁，并呼吁国际社会保护该法院。华盛顿在实施新限制措施前设立了六个月的宽限期，以便缔约国能够达成兼顾美国关切的外交和法律解决方案。

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