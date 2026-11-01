美国国务卿马尔科·鲁比奥在亚特兰大表示，华盛顿已听取巴基斯坦对来自阿富汗境内恐怖袭击的担忧，并准备在能够提供帮助的情况下发挥建设性作用。正如《黎明报》报道，他当时是在回答有关巴基斯坦与阿富汗关系紧张的问题。

鲁比奥称，巴基斯坦对伊斯兰堡认为得到阿富汗境内支持的袭击感到担忧。他指出，巴基斯坦认为塔利班运动遏制此类袭击的行动不足，并正在采取回应措施。这位国务卿强调，美国不希望巴基斯坦成为恐怖主义的目标。

各方立场

鲁比奥还表示，美国与阿富汗塔利班没有密切关系。同时，他称华盛顿已听取巴基斯坦的担忧，并看到了伊斯兰堡所援引的部分袭击事件。他表示，美国反对恐怖主义，无论其源头和目标为何。

伊斯兰堡多次呼吁喀布尔的塔利班政府清除阿富汗境内的武装分子据点，包括与被禁止的巴基斯坦塔利班运动（TTP）有关的据点。巴基斯坦方面声称，这些组织利用阿富汗领土作为在巴基斯坦发动袭击的基地。塔利班否认伊斯兰堡的指控，且未就TTP及其他组织表达明确立场。

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巴基斯坦新闻部也批评了塔利班的立场，指责其拒绝解决来自阿富汗境内的恐怖主义问题。这是对塔利班发言人扎比胡拉·穆贾希德声明的回应，后者将未能达成解决方案的责任归咎于伊斯兰堡的政策。

谈判与边境冲突

双方去年在卡塔尔和土耳其斡旋下进行了数轮谈判，但未取得结果。今年有中国参与的努力也未能带来突破。

阿富汗与巴基斯坦边境持续发生零星冲突。9月，在开伯尔-普赫图赫瓦省发生袭击后，巴基斯坦对边境地区实施了空袭。10月，据安全部门消息人士称，巴基斯坦部队在库拉姆和南瓦济里斯坦的安古尔阿达地区回应了来自阿富汗一侧的炮击。

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