美国国务卿马尔科·鲁比奥10月19日在乌兹别克斯坦撒马尔罕表示，华盛顿计划扩大与中亚国家的贸易和投资，加强能源合作，并发展关键矿产供应链。据阿纳多卢通讯社报道。

贸易、能源和矿产

鲁比奥在C5+1部长级会议上还表示，美国打算建立一体化的关键矿产供应链。他说，华盛顿计划培训该地区数千名年轻专业人士使用先进的美国技术，并在中亚技术领域为他们提供支持。

美国打算改善跨里海贸易路线的基础设施，以为合作伙伴提供更多进入美国和中亚市场的机会。鲁比奥称，中亚是欧洲与亚洲之间贸易的历史十字路口，可以再次在国际商业中发挥重要作用。

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C5+1形式会议

C5+1机制的参与方包括美国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦。鲁比奥表示，去年在白宫举行的C5+1峰会促成了在交通、能源和金融领域达成总额250亿美元的新协议。他说，目前的谈判将推进这些承诺并扩大经济合作。

国务卿强调，美国并不寻求迫使乌兹别克斯坦在华盛顿、莫斯科和北京之间作出选择，也不与中国或俄罗斯争夺在该国的影响力。他补充说，近300名美国商界代表与他一同抵达乌兹别克斯坦，并且还计划举行第二次美乌商业与投资委员会会议。

此外，鲁比奥表示，美国明年将研究总统唐纳德·特朗普访问乌兹别克斯坦的可能日期。哈萨克斯坦外交部也表示，鲁比奥确认有意在定于12月14日至15日在佛罗里达州多拉尔举行的G20峰会后访问哈萨克斯坦。

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