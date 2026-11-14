阿丽娜·萨巴伦卡在美国印第安维尔斯站比赛后，失去了以WTA排名第二结束赛季的机会。伊加·斯维亚特克也将自2021年以来首次无缘年终排名前二，Interia Sport报道。

争夺第二名

据该媒体报道，叶莲娜·莱巴金娜在东京WTA 500赛事后提前获得Chris Evert WTA World No.1 Trophy。这位哈萨克斯坦网球选手抵达加利福尼亚州，但因病毒性疾病退出了比赛。消息人士指出，她的排名第一已无法被对手追赶。

印第安维尔斯半决赛前，莱巴金娜在即时排名中拥有8099分。米拉·安德烈耶娃以6906分位列第二，萨巴伦卡以6685分排名第三，杰西卡·佩古拉以6160分排名第五。若赢得该赛事，佩古拉可获得7060分，而安德烈耶娃的最高积分将为7806分。

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萨巴伦卡的位置及澳大利亚赛事种子排位

安德烈耶娃在两人的直接交锋后在排名中超过了这位白俄罗斯选手，她在该场比赛中连赢11局。据Interia Sport消息，萨巴伦卡赢得了全部比赛回合中32.9%的分数——这是她在WTA巡回赛比赛中的最低数据。

消息人士指出，佩古拉若赢得该赛事便可超越萨巴伦卡。如果这位白俄罗斯选手以第三名结束赛季，她在布里斯班和墨尔本的赛事中将不会被列为头号或二号种子。莱巴金娜和安德烈耶娃也计划在澳大利亚参赛。

11月16日的排名更新将决定1月上半月赛事的种子排位，其中包括澳大利亚网球公开赛。半决赛前，斯维亚特克以4188分位列第九。过去三个赛季中，她和萨巴伦卡占据了WTA年终排名前两位。

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