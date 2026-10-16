沙特阿拉伯处决了两名孟加拉国公民，他们因在麦加一座清真寺实施未说明的行为而被定罪。沙特内政部表示，被判刑者实施了亵渎清真寺神圣性的行为，RMF24报道。

领事馆未获通知

该部门未说明指控的具体内容。根据所提供的信息，判决依据伊斯兰法作出。沙特法律规定，对于法院认定为特别严重违法行为的行为可判处死刑。

孟加拉国驻吉达领事馆表示，未提前获知计划中的处决。

抗议参与者被判刑

据《卫报》报道，沙特阿拉伯最高法院核准了对优素福·阿尔-马纳西夫的死刑判决。他被指控参与支持什叶派少数群体权利的示威活动，以及参与当局视为抗议形式的葬礼等。

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据该媒体报道，阿尔-马纳西夫被指控的行为发生在他15岁至17岁期间。他于2017年被拘留。人权组织Reprieve称，该男子遭到酷刑，并被迫签署虚假陈述。据该组织称，他在被拘留五年后才与国家指定的律师见面。

处决数量正在增加

2020年，沙特阿拉伯宣布废除对未成年人所犯罪行的死刑。与此同时，Reprieve表示，自2015年以来，该王国已处决至少17人，他们涉嫌在18岁前实施相关行为。

据人权观察组织的数据，2025年沙特阿拉伯处决了356人，而前一年为345人。被判刑者中有许多外国人，主要涉及毒品案件，其中包括与暴力无关的案件。

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