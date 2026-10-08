也门胡塞武装称，其使用弹道导弹袭击了沙特阿拉伯利雅得的哈立德国王国际机场。与胡塞武装作战的沙特联军报告称，在该市以北拦截了一枚弹道导弹。正如Euronews报道，目击者还听到首都不同地区传出数次爆炸声。

各方声明

沙特联军发言人图尔基·马利基少将表示，军方在也门首都萨那摧毁了一个用于对利雅得发动袭击的平台。截至发稿时，沙特当局尚未确认对机场的袭击本身，也未报告这起所称导弹袭击造成的破坏或人员伤亡。

据目击者称，外交官被命令留在使馆大楼内。国际学校也采取了预防措施。

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此前针对机场的袭击

沙特方面表示，前一天，一名苏丹公民在针对哈立德国王机场的无人机袭击中死亡，另有8人受伤。官员称，在另一起针对该国西南部城市艾卜哈机场的袭击中，两名来自摩洛哥和阿尔及利亚的居民死亡，另有28人受伤。

沙特阿拉伯民航总局未将针对两座国际机场的袭击责任归咎于任何一方。事件发生后，航班延误持续至第二天。

胡塞武装，也被称为“安萨尔·阿拉”，近日多次宣称对沙特机场、关键基础设施和王国军事设施发动袭击。

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