波兰国家队主教练扬·乌尔班无法保证彼得·泽林斯基和马塞尔·雷古瓦能够参加在罗马尼亚布加勒斯特举行的对阵罗马尼亚的欧国联比赛。他表示，有关球员是否准备就绪的最终决定将在比赛日早晨作出。

据Interia Sport报道，这些球员出现了健康问题。乌尔班表示，队内曾有病毒，但情况已明显好转。同时，这位教练强调，只有在比赛当天才能准确评估他们出场的可能性。

比赛的门将人选已经确定

乌尔班还表示，教练组已经确定了对阵罗马尼亚比赛的门将人选。他说，这一决定是在分析所有候选人并考虑守门员教练意见后作出的。入选门将的姓名将在比赛当天公布。

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乌尔班还就普热梅斯瓦夫·弗兰科夫斯基的伤势作出评论。由于他缺阵，阿尔卡迪乌什·皮尔卡被征召入队。乌尔班不排除作为替补征召的球员可能出场。他还指出，如果马蒂·卡什得到黄牌，他可能会缺席下一场比赛。

对布加勒斯特比赛的期待

乌尔班预计将是一场开放的比赛，并认为平局不会令任何一支国家队满意。波兰队希望保留获得第二名的机会，并在最后一场比赛中为赛事目标而战。

这位教练补充说，布加勒斯特体育场的草坪正用特殊灯具照明。波兰队没有踏上场地，但乌尔班从记者处获悉，场地状况并不差。

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