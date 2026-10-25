法国参议院将于本周审议一项政府法案。根据该法案，街头抗议参与者可能被要求赔偿最高1万欧元的蓄意破坏损失，即使他们并未直接造成损害。《卫报》报道称，继续在违规者附近抗议或与其同处一个群体的人，也可能承担此类责任。

这项被称为“破坏者买单”法案的倡议，还规定扩大在抗议地点上空使用无人机。总理塞巴斯蒂安·勒科尔尼称，在该国近期示威活动中发生抢劫和纵火后，这项措施绝对必要。

围绕学校和生活成本的抗议

法国的抗议已持续一个多月，高中生、工会和“黄背心”运动参与者都加入其中。学生封锁了教育机构，要求政府回应教师短缺问题、修缮失修建筑，并改革大学申请制度。

抗议还涉及生活成本和公共服务状况。本月早些时候，法国经历了近年来最严重的暴力事件日之一：大体和平的示威伴随着抢劫、火灾以及政府建筑受损。此后，当局加强了安全措施和对举行集会的限制。

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反对派和人权倡导者的批评

工会指责法国总统埃马纽埃尔·马克龙试图缩小抗议权利。左翼政党“不屈法国”代表埃里克·科克雷尔表示，该法律实际上可能终结街头示威，因为人们将面临为自己未实施的行为承担责任的风险。

在致《世界报》的公开信中，左翼工会和法国人权联盟称该倡议不公平，并对示威自由构成严重威胁。在上周末的抗议中，参与者还对当局认定为不合法的非工会示威禁令，以及对市中心抗议活动的限制表示不满。

与此同时，极右翼政党“国民联盟”表示，这类法律的想法最初属于该党。已启动总统竞选的该党领导人玛丽娜·勒庞承诺，将为骚乱参与者造成的损失寻求赔偿。

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