2026年10月28日，法国参议院批准了“破坏者买单”（casseurs-payeurs）法案，该法案规定可向参与暴力抗议活动的人追缴社会福利金。229名参议员投票支持该文件，105人投票反对，The Rio Times报道。

赔偿损失

该法案为明知而加入以造成损害为目的的团体者引入连带财务责任。该责任也可能适用于在警方两次警告后仍留在可能扰乱公共秩序的人群中的人员。

每人最高追缴金额将为1万欧元。资金可从家庭补助、住房援助和RSA中扣除；RSA是为无工作者提供的基本支持。参议员还将家庭补贴、儿童入学准备金以及低收入劳动者补贴纳入清单。

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额外权力

最初文本由五条组成，但政府和参议院的保守派多数向其中增加了约20项规定。该文件还规定对参加示威实施行政禁令、禁止在此类案件中被定罪的外国人入境，以及在调查中更广泛地使用无人机和采用人工智能的视频监控。

此外，该草案规定了从社会住房中驱逐住户的可能性，并加快删除呼吁暴力的网络帖子。左翼政治力量批评这一倡议，称其威胁抗议自由。

该文件尚未成为法律：法国国民议会仍须审议，而政府在那里没有稳定多数。可被追缴的社会福利金比例的确定程序仍有待制定。

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