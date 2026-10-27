法国参议院于周一晚间否决了关于科西嘉自治的宪法法案。181名参议员投票反对该文件，134人投票赞成，Anadolu Agency援引《回声报》报道称。

草案修改

投票前，在议会上院占多数的右翼力量大幅改写了此前获国民议会通过的文本。特别是，他们从拟议的宪法条款中删除了对“岛屿共同体”的提及，并缩小了为科西嘉规定的特殊权力范围。

在时任内政部长热拉尔·达尔马宁任内，应总统埃马纽埃尔·马克龙的要求，法国于2022年启动了在法兰西共和国框架内赋予该岛自治地位的进程。科西嘉议会于2024年批准了妥协方案，国民议会于2026年6月予以支持。

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自治主义者的反应

参议院作出决定后，自治主义政党Femu a Corsica的参议员保罗-图森·帕里吉表示，其政治力量将退出博沃进程。巴斯蒂亚市长、科西嘉知名自治主义者之一吉尔·西梅奥尼表示，岛上代表曾试图寻求政治解决方案，但遭遇了对该进程的阻力。

科西嘉民族党也撤回了对该进程的支持，并批评参议员的态度是轻蔑的。参议院否决后，改革的未来仍不明朗：法国的宪法修改必须由议会两院以相同文本通过，随后还须在联席会议上获得五分之三议员的支持。

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