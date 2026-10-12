墨西哥参议院一致通过了对《旅游总法》的修正案，旨在防止对儿童和青少年的性剥削。据Mexico News Daily报道，该修正案规定核查与未成年人同行的成年人的官方证件。

证件核查

旅游服务提供商必须核查证明与未成年人存在亲属关系、父母权利、监护权或照料与看护身份的文件。如果成年人无法证明具备这些依据，包括酒店或租赁服务在内的服务商必须拒绝预订——无论预订是线下还是在线办理。

作出拒绝后，服务提供商还必须立即通知有关部门，以便进一步核查。同时，尚未确定哪些官方文件将被接受为证明，以及哪些具体旅游服务必须遵守新要求。

律师马格达·萨亚斯在为《Diario del Istmo》撰写的专栏中指出，修正案的实际执行将需要培训直接接触客户的员工，并更新在墨西哥运营的内部在线预订系统。

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投票与参议院数据

该法案以104票一致通过，并被送交总统办公室签署。根据该文件，旅游部将旅游业中对未成年人的性剥削定义为：违法者伪装成国内或外国游客，前往特定地点与未成年人建立性接触的情形。

参议院在一份声明中援引世界宣明会墨西哥的数据，称墨西哥是儿童和青少年遭受性剥削规模第二大的目的地，也是全球儿童色情内容消费最多的国家。国家行动党参议员劳拉·埃斯基韦尔·托雷斯表示，该修正案应限制对未成年人进行性剥削的机会。革命制度党参议员卡罗琳娜·维吉亚诺·奥地利亚表示，墨西哥有超过1.6万名儿童处于性剥削网络中，主要集中在旅游地。

5月，金塔纳罗奥州坎昆、莫雷洛斯港和女人岛酒店协会正式在全球倡议“The Code”框架下作出承诺，该倡议旨在根除旅游业中对儿童和青少年的性剥削。

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