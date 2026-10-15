10月15日，尼日利亚参议院修订了《联邦理工学院法》，赋予这些院校在科学、工程和技术领域授予荣誉技术学士学位的权利。据Premium Times Nigeria报道，相关课程必须获得尼日利亚国家大学委员会及其他相关监管机构的认证。

院校的新权力

该修正案在法律中新增了第2(1)(c)项。该条款允许联邦理工学院向持有国家文凭（ND）、高级国家文凭（HND）或研究生文凭者授予技术学士荣誉学位（B.Tech. Hons.）。

这一决定是在参议院重新审议此前立场后作出的；根据此前立场，此类院校只能颁发ND和HND资格证书。参议院领袖奥佩耶米·巴米德莱提议将法案再次交由参议院全体委员会审议。他表示，第2、8和31条的规定需要进一步进行立法审议，以确保行政上的清晰性并建立全面的法律框架。

校长任命的变化

在委员会审议期间，没有参议员反对拟议的修改。参议院议长戈德斯威尔·阿克帕比奥将更新后的条款付诸口头表决，多数参议员表示支持。

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修正案还改变了联邦理工学院校长的任命规则。院校管理委员会将任命校长担任首个五年任期，并可连任第二个也是最后一个四年任期。此外，第31条被修订，以将部长界定为负责教育的官员。

围绕HND的争议

在尼日利亚，雇主长期以来对持有理学学士学位的大学毕业生和理工学院HND持有者存在不同对待。HND持有者历来在起始职位、职业晋升机会以及获得公共和私营部门某些职位方面面临差异。

2018年，联邦公务员体系允许HND持有者从薪级表08级开始工作。同时，要晋升至14级以上或转入另一类职位，他们必须按照公务员规则满足额外要求。

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