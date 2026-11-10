美国参议院正在调查特朗普旗下加密货币项目可能存在的财务违规行为

美国参议院常设调查小组委员会的民主党代表理查德·布卢门撒尔要求加密货币交易所币安（Binance）、 Tether公司以及与唐纳德·特朗普总统有关联的加密货币项目，在针对潜在财务违规和利益冲突的审查中提交相关文件。

被要求提供文件的对象还包括与特朗普家族有关联的World Liberty Financial和Fight Fight Fight LLC。针对其活动的调查始于2025年5月。

参议员们关注的是与正在接受联邦刑事起诉的外国人可能进行的交易，以及从外国政府吸引投资的情况，并审查其是否遵守了政府道德规范。

币安（Binance）和泰达币（Tether）正因涉嫌规避制裁以及与特朗普政府相关的交易而接受审查。 具体而言，立法者关注了USDT稳定币在伊朗影子银行体系中的使用情况，以及币安与该国相关的超过17亿美元的交易。

此外，关于币安与World Liberty Financial的合作，以及特朗普对该交易所创始人赵长鹏的赦免，也引发了一些质疑。

相关文件须于2027年1月4日前提交。若拒绝配合，参议员们威胁将采取强制措施。

来源：理查德·布卢门撒尔，美国参议院

随着预计将于明年年初掌控国会，美国参议院民主党人正准备调查摩根大通（JPMorgan Chase）与性犯罪者杰弗里·爱泼斯坦之间的银行业务往来。

美国众议院民主党领袖表示，如果该党在中期选举中获胜，将推动一项法案，旨在废除唐纳德·特朗普的关税政策并结束与伊朗的战争。

自Trump Mobile宣布推出自有智能手机T1 Phone半年以来，消费者仍未收到承诺的设备。因此，11名民主党人向美国联邦贸易委员会（FTC）提出申请，要求对该公司展开调查。

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