美国民主党参议员蒂姆·凯恩提出了一项决议，该决议要求要求美国政府就采购俄罗斯柴油、放松对俄制裁以及延迟向乌克兰防空部队供应弹药等问题向国会作出解释。该决议案于11月19日提交。

该参议员希望了解美国政府的这些决定可能如何影响俄罗斯继续对乌克兰发动战争的能力。 具体而言，涉及采购俄罗斯柴油、放宽针对俄罗斯的某些制裁，以及向乌克兰移交防空系统弹药（特别是爱国者拦截系统）的延误等问题。

此外，凯恩要求就未来导弹袭击预警传递程序的变更作出解释，并提供有关结束俄乌战争谈判当前进展的信息。

这位政界人士批评了美国政府的决定，他认为这些决定可能助长对俄罗斯侵略行为的资助，并削弱乌克兰的防务能力。 他表示，美国不应购买俄罗斯燃料，因为莫斯科获得的资金可能会被用于延续战争并支持伊朗。

此外，这位参议员还指出，推迟供应爱国者拦截导弹以及放松对俄制裁的做法都缺乏远见。

该决议是根据《美国对外援助法》第502B(c)条提出的。该程序使参议员能够推动审议一份文件，该文件要求政府向国会提供有关其人权领域决策后果的信息。

凯恩表示，他将在近期将该决议提交参议院表决，并呼吁同僚们支持这一倡议。

目前，该文件属于参议员的立法倡议。美国参议院尚未就此作出决议，而决议中提出的问题需要行政当局予以说明。

据“自由电台”援引该决议报道。

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作为“格雷姆法案”的共同起草人之一 ——该法案对俄罗斯实施了所谓的地狱级制裁——民主党参议员理查德·布卢门撒尔，因美国总统唐纳德·特朗普不愿在该立法框架内采取新措施加强对俄罗斯的施压，而对其进行了严厉批评。

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