萨拉托夫州已成为俄罗斯至少第五个自2026年秋季以来削减、推迟或取消向在对乌克兰战争中阵亡军人家庭发放一次性补助金的地区。 这一决定是在地区预算面临困难的背景下做出的。

自11月1日起，萨拉托夫州政府的一项决议在该州生效，根据该决议，当地向阵亡军人家庭发放的补助金被削减了十倍——从100万卢布降至10万卢布。

据消息人士透露，自初秋以来，俄罗斯联邦的另外几个地区也通过了类似的决定。

特别是，10月30日，别尔哥罗德州州长亚历山大·舒瓦耶夫下令将向阵亡军人家属的抚恤金削减三分之一——从300万卢布降至100万卢布。

10月21日，斯摩棱斯克州政府将此类补助从100万卢布削减至70万卢布。

斯塔夫罗波尔边疆区于10月22日决定将支付时间推迟至2027年。此举涉及向阵亡军人家庭发放的补偿金，相关援助决定将于今年11月至12月间作出。

此外，10月15日，萨马拉州州长维亚切斯拉夫·费多里舍夫通过行政令，完全取消了向阵亡军人家庭发放的地方补助。

2026年1月至8月期间，至少还有七个俄罗斯地区通过了类似的决定。

该名单包括克麦罗沃州、基洛夫州、鄂木斯克州、奥伦堡州和乌里扬诺夫斯克州，以及巴什科尔托斯坦共和国和哈卡斯共和国。

由此可见，削减、推迟或取消向阵亡俄罗斯军人家庭提供地区财政援助的做法，已蔓延至俄罗斯联邦的多个行政区。

需要指出的是，圣彼得堡市政府正因预算赤字而削减社会支出，该赤字到2026年可能达到2000亿卢布。 受削减影响的包括多子女家庭补贴、公租房安置资金，以及教育、医疗和公共交通方面的支出。

在军事开支不断增长的背景下，俄罗斯各地区被迫削减关键社会项目的资金，以便将资金用于向军人及其家属发放津贴。

此前，圣彼得堡市政府提议对2026年市预算支出进行大幅调整。修正案草案已提交专家评审。 根据该文件，预算支出部分可能削减702亿卢布，降至1.58万亿卢布。

作为侵略国的俄罗斯计划在2027年将17.1万亿卢布用于国防。 这一数额比最初规划的13.5万亿卢布高出约27%，是自2022年俄罗斯对乌克兰发动战争以来最高的国防开支。

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