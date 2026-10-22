法国南部洪灾至少造成4人死亡——BBC News World

风暴“亚当”在法国南部引发洪灾，至少造成4人死亡，另有1人受伤。该风暴于周二淹没街道并扰乱交通，BBC News报道。

死亡人数和疏散

在罗讷河口省，一处被淹地下室内发现了两名女性的遗体，分别为86岁和26岁。恶劣天气还袭击了科西嘉岛：据当地媒体报道，急流冲走了一辆越野车。一名乘客从车窗逃出，另一名男子被发现死亡。

当局没有公布有关第四名死者的更多细节。在蒙彼利埃和马赛之间的穆里耶斯和圣马丹德克劳两座城镇，数十名居民被安置在紧急避难所。官员还报告称，该地区有1人受伤。

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交通中断和预警

法国交通部长菲利普·塔巴罗表示，洪灾扰乱了受灾地区的公路和铁路交通。罗讷河口省省长雅克·维特科夫斯基周三表示，水位达到前所未有的水平。他称，相关部门已在特殊机制下动员起来，以解决恶劣天气造成的数个问题。

法国西北部预计将迎来新的恶劣天气——正从大西洋移来的风暴“奥斯汀”。法国气象局Météo-France针对5个西部省份发布了橙色大风预警：阿摩尔滨海省、菲尼斯泰尔省、莫尔比昂省、伊勒-维莱讷省和芒什省。预警将从周四晚间持续至周五。

西班牙的影响

风暴“亚当”此前在西班牙东部引发严重洪灾，至少造成3人死亡。地中海沿岸数座城镇被洪水隔绝，人们由直升机从屋顶撤离。瓦伦西亚政府周二批准了一项2350万欧元的援助计划，用于帮助受风暴影响的人士。

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