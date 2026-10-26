在美国，六名公民因限制新闻机构进入白宫而对总统唐纳德·特朗普、白宫通讯主任史蒂文·张以及白宫幕僚长苏西·怀尔斯提起诉讼。The Hill报道。

原告的论点

原告在这份长达26页的诉状中称，白宫有关媒体准入的新政策使公众无法获得这些编辑部的报道，也无法获得其他媒体的独立报道。他们认为，在白宫工作的记者如今必须考虑这样一种风险：因对总统作出批评性或不谨慎的言论，其准入资格可能受到限制或被取消。

诉讼还指出，未来可能受到此类限制的威胁现在就可能影响新闻机构的工作。原告请求法院保护公众从白宫获得独立信息的权利，并裁定该政策违宪。他们认为，该政策在有限公共论坛中设置了基于观点且不合理的限制。

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白宫的立场及此前的限制

一名白宫代表对The Hill表示，任何人都不能要求进入椭圆形办公室。他还称，那些据其所言传播虚假信息和诽谤内容的媒体，可以在白宫外直接开展工作。

奈特第一修正案研究所诉讼副主任凯蒂·法洛表示，白宫不能通过惩罚发表批评性报道的媒体来决定美国人将获得什么信息。诉讼还提到了特朗普政府限制媒体进入白宫和五角大楼的其他尝试，其中包括今年早些时候禁止Politico、CNN和MS NOW进入。联邦法官暂停了针对这三家媒体的禁令，指出它们很可能未获正当法律程序保障。

《独立报》记者安德鲁·范伯格此前报道，在总统于椭圆形办公室严厉谈论该记者后，白宫将他撤出文字记者团的职责。范伯格和一些CNN记者也表示，他们无法加入空军一号上的记者团。

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