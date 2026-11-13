在赫尔辛基大学，人工智能模型Claude帮助分析了奥地利逻辑学家库尔特·哥德尔在20世纪40年代初写下的工作笔记。正如《卫报》报道，该系统对1009页笔记进行了详细梳理，并发现了数百个此前未知的定理。

一千页速记

自2017年以来，对哥德尔16本笔记本的研究项目一直由芬兰逻辑学家扬·冯·普拉托领导。这些记录涉及数学和逻辑，其中很大一部分以加贝尔斯贝格德语速记法写成；这种速记法在哥德尔生前就已经过时。

在引入人工智能之前，手稿的数学整理工作每周大约只能推进一页。冯·普拉托向Claude提供了他本人对这些笔记本的转录、他撰写的六本有关哥德尔的书籍，以及其他学术文献。在几天内，该模型就对全部材料作出了解释，篇幅约为650页；冯·普拉托表示，这些内容需要逐页核查。

这位研究人员称，这些记录包含数十项对结果的预测，而这些结果直到20世纪70年代和80年代才为人所知；其中还包括14个至今仍未得到发展的逻辑学主题。

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在Coq中验证定理

Claude最早承担的任务之一，是寻找选择公理独立性的证明。1966年，哥德尔曾说他早在20世纪40年代就证明了这一结果，但无法根据自己的笔记重现该证明。Claude重建了这一证明；冯·普拉托评估认为，哥德尔在其中一个定义上犯了错误，尽管正确的定义已被他在两年前写下。该重建结果在Coq中得到检验，Coq是一款用于数学证明形式化验证的程序。

总体而言，Claude识别出663个定理，哥德尔对这些定理已有证明、证明草图，或这类证明的构想。在Coq验证期间，约400个结果以原表述获得确认，约200个需要澄清表述或补充假设，约50个被证实为错误。

圣母大学逻辑学教授乔尔·戴维·哈姆金斯没有看过Claude的重建结果。他指出，如果该结果得到确认，这将是一项杰出且具有历史意义的成果。同时，他强调，历史学家仍需查明，这一重建在多大程度上是哥德尔本人的贡献，又在多大程度上是人工智能的贡献。

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