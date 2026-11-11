埃尔维斯·普雷斯利和埃米纳姆音乐遗产的版权所有者分别对开发了基于人工智能的音乐生成器的Suno公司提起了诉讼。 该服务被指控侵犯版权，并在未获得相应许可的情况下非法使用艺人的作品。

代表埃尔维斯·普雷斯利版权所有者（包括Authentic Brands Group和Raleigh Music Publishing）提起的诉讼已提交至加利福尼亚州北区联邦法院。

原告认为，Suno平台允许用户生成再现该歌手演唱风格和嗓音的音乐作品。 具体而言，这份长达51页的诉状指出，该服务在未经权利人许可的情况下，模仿了普雷斯利标志性的“饱满音色”。

他们认为，此类行为违反了2024年田纳西州通过的《ELVIS法案》（ELVIS Act），该法案旨在保护表演者的声音和形象免遭人工智能的未经授权使用。

Eight Mile Style公司也单独提起了诉讼，该公司拥有埃米纳姆数百首歌曲的版权，包括《Lose Yourself》、《Without Me》和《The Real Slim Shady》。 该公司指控Suno平台允许生成与该说唱歌手作品相似的歌曲和歌词。埃米纳姆本人并未亲自参与诉讼。

两份诉状均列举了生成的作品示例，权利人声称这些作品模仿了普雷斯利的声线，或复刻了埃米纳姆的歌词。

原告方的律师表示，Suno利用音乐家们多年来的创作成果来牟利。在普雷斯利一案中，他们还对这类技术对音乐产业未来的影响表示担忧。

“下一个猫王将不再拿起吉他。Suno对降低创作成本的贪婪追求，正威胁着让人类的创造力变得多余。 这家未经授权的公司，仅用几秒钟就能复制那些需要数年时间才能掌握和精进的技艺，”诉状中写道。

Suno方面驳斥了这些指控，并强调该服务旨在创作原创音乐，而非复制他人的作品。

“Suno的存在是为了帮助人们创作全新的原创音乐，而非利用他人的姓名或形象。我们禁止任何未经授权使用艺术家作品的行为，”该公司代表表示。

据他介绍，该平台禁止在查询中提及具体艺人的姓名及其歌曲名称。此外，Suno会对上传的音频文件和歌词进行审查，以排查潜在违规行为，并持续完善保护机制。

与此同时，该公司已卷入其他诉讼案件。 特别是，音乐人杰森·伊斯贝尔（Jason Isbell）及其他表演者此前曾指控Suno，称用户可以通过描述艺术家的标志性嗓音和表演风格来创建请求，从而绕过服务限制，而无需直接提及他们的姓名。 Suno对此予以否认。

来源：《Variety》

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