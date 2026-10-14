赫尔辛基和芬兰另外五座城市呼吁收紧有关居家教育的立法。这些城市提议将到校上课定为强制要求，仅在包括健康原因在内的特殊情况下允许在家学习。据YLE News报道。

赫尔辛基市长丹尼尔·萨佐诺夫表示，学校不仅是获取学术知识的场所，也是社会化的空间。他还称，在学校学习是一种融入社会的工具，因为首都许多学生的母语不是芬兰语或瑞典语。

芬兰的居家教育

今年，赫尔辛基有略多于200名儿童在家学习，约占所有学生的0.4%。尽管这在首都并非普遍现象，但这类儿童的人数近年来一直在增长。整个芬兰约有1,000名儿童接受居家教育；许多家庭因健康问题或孩子的福祉而选择这种方式。

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上周，赫尔辛基市议会决定加强对在家学习学生的监管。与此同时，萨佐诺夫表示，市政当局在这一领域的权限有限，并非所有居家教育指导员都同意接受更积极的监督。

城市的论点与安全警示

萨佐诺夫指出，赫尔辛基尚未发现居家教育存在严重问题。与此同时，他援引了芬兰安全情报局Supo的警示：该机构评估认为，居家教育随着时间推移可能加剧与社会碎片化相关的安全风险。该机构的报告还警告称，孤立的教育环境可能助长极端主义意识形态的传播，包括激进伊斯兰主义或极右翼意识形态。

坦佩雷也支持修改教育立法，但主管文化事务的副市长安妮-玛丽·尤西拉强调，原因并非激进化风险。该市约有50名学生在家学习，当局的立场是，儿童应与同龄人一起学习。左翼联盟领导人明娅·科斯凯拉也向《赫尔辛基日报》表示，需要实行强制到校上课，并援引每个儿童受教育的权利。

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