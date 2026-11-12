一项针对美国学校护士的调查显示，没有储备肾上腺素的学校在学生因过敏紧急情况需要该药物时，报告药物缺失的概率高逾四倍。News-Medical报道称，该研究结果在2026年美国过敏、哮喘和免疫学学院年度科学会议上公布。

调查数据

研究人员在2025年8月至12月期间调查了近1850名学校护士。共有349名护士完成问卷，每人代表一所教育机构。87%的调查参与者所在学校储备了肾上腺素。与此同时，74%的学校还要求已知患有食物过敏的学生每年携带自己的药物装置到校。

肾上腺素是一种用于治疗过敏性反应的药物，过敏性反应是一种严重的过敏反应。学校储备的肾上腺素可在紧急情况下供任何学生使用。根据所引数据，只有美国10个州要求学校储备此类药物，尽管其他州的教育机构也可以自愿这样做。

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个人和储备装置

74%的受访护士支持同时储备应急和个人肾上腺素的做法。另有27%认为，学校的药物储备已足够，无需强制存放个人装置。研究作者马希·辛格指出，这一问题需要进一步研究。

在72%的学校中，过去一年没有任何学生需要肾上腺素。在97%的机构中，从未出现过一天内需要使用超过两剂的情况。研究人员认为，因此部分个人装置可能一直未被使用，直至过期。作者认为，推广肾上腺素储备计划或可减轻家庭的经济和行政负担，并有助于确保学校能够获得该药物。

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