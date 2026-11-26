美国感恩节期间的一场强风暴导致东海岸大部分地区出现大范围停电。强风吹倒树木和电线，强降水淹没了沿海地区。据Cyprus Mail报道，阵风风速达到112公里/小时。

大范围停电

PowerOutage.us的数据显示，截至东部时间14时26分，弗吉尼亚州近20万户家庭和企业仍处于断电状态，马里兰州另有17.7万户断电。宾夕法尼亚州、新泽西州和北卡罗来纳州也有数万用户没有电力供应。

美国国家气象局报告称，弗吉尼亚州、马里兰州、特拉华州、新泽西州、纽约州的部分地区以及新英格兰沿海地区出现了时速80至112公里的阵风。白天，纽约拉瓜迪亚机场记录到最高时速90公里的阵风。该机构称，强劲的海上来风与高潮位相结合，导致东海岸部分地区沿线低洼社区发生沿海洪涝。

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航班取消与游行延期

风暴还扰乱了节日期间的航空交通。FlightAware数据显示，当天开始前，美国已有超过400个航班被取消，约1600个航班延误。华盛顿和纽约地区的大型机场受影响最严重。

恶劣天气威胁迫使官员推迟在纽约举行的第100届梅西感恩节游行。这是该活动首次因严酷天气条件而延期。气象部门预测，伴有破坏性大风和强降水的强沿海风暴将持续影响至周四晚间，并在周四夜间至周五期间减弱离开。

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