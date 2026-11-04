美国参议院民主党领袖查克·舒默表示，尽管数名新当选的民主党参议员打算不支持他的候选资格，他仍将在下个月连任多数党领袖。The Hill报道。

舒默对记者说：“问题不在于我。我将连任多数党领袖。问题在于关注美国人以及他们想要什么。”他是在回答有关堪萨斯州选举获胜者亚当·汉密尔顿、缅因州的特洛伊·杰克逊和密歇根州的阿卜杜勒·埃尔-赛义德立场的问题时作出这一回应的；他们曾表示不会投票支持他。

民主党党团中的票数

舒默要获得连任，需要在民主党党团中取得简单多数票。根据The Hill的估计，2027年该党团可能至少有54名参议员，或许多达56名。

赢得伊利诺伊州参议院席位的朱莉安娜·斯特拉顿，以及在明尼苏达州赢得选举的佩吉·弗拉纳根，也表示不愿支持舒默。来自密歇根州的参议员埃莉萨·斯洛特金呼吁出现“新一代”党内领导人。

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选举结果

尽管部分民主党人呼吁更换参议院领导层或实现党内代际更替，但该媒体指出，在周二对该党而言取得成功的选举后，舒默在民主党党团中仍保有广泛支持。

据The Hill报道，舒默在吸引关键选战候选人方面发挥了重要作用，其中包括北卡罗来纳州前州长罗伊·库珀、俄亥俄州前参议员谢罗德·布朗，以及阿拉斯加州前众议院议员玛丽·佩尔托拉。

舒默还指出，同事们为民主党赢得至少七个此前由共和党控制的席位作出了贡献。在民主党参议员竞选委员会总部举行的新闻发布会上，他强调：“这不是关于我。这是关于美国人——他们想要什么、需要什么，以及我们能做些什么来帮助他们。”

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