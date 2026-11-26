据瑞典王室消息，瑞典玛德琳公主出席了在纽约曼哈顿瑞典教堂举行的年度圣诞集市开幕仪式。 此次活动是联合国儿童基金会项目的一部分。

出席活动时，公主选择了一件来自英国品牌ME+EM的橄榄色长款双排扣羊毛西装外套，上面饰有细密的竖条纹， 搭配黑色上衣、黑色喇叭裤以及黑色尖头船鞋。卡地亚（Cartier）镶钻Love手链、劳力士（Rolex）腕表和迷你耳环为整体造型画龙点睛。

来源：瑞典王室（Kungahuset）在Instagram上的发布。

瑞典的索菲亚公主和卡尔·菲利普王子一同出游。 在发布的照片中，索菲亚公主和她的丈夫在诗人古斯塔夫·弗雷丁位于韦姆兰地区的阿尔斯特斯纪念庄园内，站在诗人的半身像旁合影。 此次出行，索菲亚选择了一件格纹大衣，头发则梳成了蓬松的卷发。

约旦王后拉尼娅在开普敦的一场活动中展现了优雅风采。

西班牙王后莱蒂齐亚为FAD青年运动成立40周年录制了视频致辞，她担任该组织的荣誉主席。 这位王后强调了吸食毒品和精神活性物质的危害，同时还关注了性别暴力、网络欺凌和数字成瘾等问题。

此前，西班牙王后莱蒂齐亚出席了在马德里举行的、为庆祝该国国庆日而举办的阅兵式。她为此次活动选择了一件浅粉色连衣裙，这件裙子她此前曾穿过。 在宾客们大多身着深蓝色、红色和绿色服装的背景下，王后的装扮以其柔和的色调显得格外醒目。

关注我们在