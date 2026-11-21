上周五俄罗斯发动袭击期间，正在波兰领空执行巡逻任务的瑞典鹰狮战斗机飞行员虽获准击落俄方导弹，但因天气条件极其恶劣而未能实施拦截。 该导弹很可能是X-101巡航导弹。

这架瑞典格里彭战斗机在位于德国尤德姆的北约联合空中作战中心（CAOC）的指挥下执行任务。该中心负责欧洲相关地区的空中作战行动。

正是CAOC下达了所谓的“基于状况的命令”（condition based order）——该授权允许飞行员在特定条件下自主决定击落空中目标。

其中一名瑞典飞行员曾试图拦截该目标，据初步评估，该目标为俄罗斯X-101巡航导弹。 然而，该飞行员既无法通过目视，也无法借助机载光电系统识别该目标。

伊雷内乌什·诺瓦克将军解释称，拦截区域内“极其复杂的大气条件”构成了障碍。因此，尽管北约已批准使用武器，但该战斗机并未击落该导弹。

据诺瓦克称，上周五波兰军方追踪了11个可能对该国领空构成威胁的目标。其中三个越过了波兰边境，但均未造成人员伤亡。

为保卫领空，出动了：

两架波兰F-16战斗机；

两架瑞典鹰狮战斗机；

一架萨博340预警机；

一架荷兰MRTT空中加油机；

地面防空系统。

据波兰军方人士指出，俄罗斯的袭击分两波进行。起初，敌方动用了无人机，特别是配备喷气发动机的高速无人机。随后，俄军发射了“口径”和X-101巡航导弹。

波兰方面掌握了导弹和无人机发射地点、数量及飞行方向等信息。此外，军方还利用了乌克兰通过“维拉日”系统传来的数据。

“关于此次袭击的幕后黑手，我们方面目前毫无疑问，”伊雷内乌什·诺瓦克总结道。

波兰武装部队作战指挥官伊雷内乌什·诺瓦克将军在接受《共和国报》采访时作出了上述表态。

11月20日上午，在对乌克兰发动大规模袭击期间，俄罗斯很可能故意将导弹和无人机射向波兰领空。克里姆林宫此举可能是为了测试北约的反应，并试图遏制对乌克兰的进一步军事支持。

11月20日，在俄罗斯对乌克兰发动袭击期间，一枚巡航导弹和两架喷气式无人机落入波兰境内。此前，波兰官员曾报告有两枚导弹和一架无人机坠落，但随后对初步数据进行了更正。

由于俄罗斯对乌克兰发动大规模袭击，波兰境内响起了防空警报。特别是，卢布林市的居民报告称听到了警报声，社交媒体上也开始流传展示该市局势的视频。

前一天，波兰卢布林省和喀尔巴阡山省的居民收到了RCB（民防局）的警报通知，称侵略国俄罗斯联邦对乌克兰领土发动了空袭。 通知中指出，当局正在密切监测局势，并已提升波兰防空系统的战备状态。

波兰总理唐纳德·图斯克表示，他已收到报告，称在俄罗斯对乌克兰西部地区发动大规模袭击期间，波兰领空可能遭到侵犯。

波兰方面声明，关于俄罗斯飞行器侵犯领空的预警是在其坠落之前发出的，而非如先前报道的那样在坠落后才发出。

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