瑞士加入了欧盟针对俄罗斯和白俄罗斯的新一轮制裁措施

瑞士联邦委员会决定实施欧盟针对俄罗斯和白俄罗斯的第21轮制裁方案中的限制性措施。

“11月4日，联邦委员会决定实施欧盟针对俄罗斯和白俄罗斯的第21轮制裁措施，”该声明称。

据称，早在11月3日，联邦经济、教育与研究部（EAER）就已决定根据欧盟的决定，将新的实体纳入制裁名单，同时将六名自然人和一家公司从名单中移除。

名单更新后，限制性措施将适用于254名个人、公司及其他实体。具体而言，将冻结其资产并禁止向其提供经济资源。

被列入制裁名单的自然人还被禁止入境瑞士或经其领土过境。

在贸易领域，针对41家企业（包括在第三国注册的企业）实施了更严格的出口管制。

此外，瑞士还禁止涉及多家公司和组织的交易活动。限制措施涉及：

33家俄罗斯银行；

一家来自第三国的银行；

17家与加密货币相关的金融机构及服务提供商；

5家来自第三国的公司；

4家俄罗斯机场；

2个俄罗斯港口。

此外，41艘与俄罗斯“影子舰队”有关联的船舶也被纳入全面禁令范围，禁止对其进行购买、出售及提供服务。

瑞士扩大了现行禁令的范围，禁止出口可能有助于增强俄罗斯军事和技术能力或发展其国防部门的商品。

这些限制特别涵盖俄罗斯航空航天行业和无人机制造领域。

与此同时，针对对俄罗斯具有经济重要性的其他商品的进口，也实施了额外限制。

针对金融领域也制定了具体措施。瑞士加强了与加密货币相关的限制。

从即日起，俄罗斯公民及居住在俄罗斯联邦境内的个人被禁止收购提供加密货币相关服务的瑞士公司的股份。该禁令的适用与这些公司所提供服务的性质无关。

瑞士制裁名单的修订于11月4日23:00生效。行业限制措施将于11月5日开始实施。

瑞士联邦委员会网站报道了这一消息。

需要指出的是，乌克兰已向欧洲伙伴提交了六份针对研发和生产弹道导弹的俄罗斯企业的制裁提案。 基辅方面还正在制定针对巡航导弹和攻击型无人机制造商的限制措施，并试图阻止俄罗斯“黎明”卫星通信系统的发射。

此前，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基已签署国家安全与国防委员会关于对俄罗斯实施新制裁的决议。 这些限制措施针对参与“黎明”卫星通信系统建设的俄罗斯公司和个人，以及俄罗斯“影子舰队”的39艘船只。

乌克兰外交部国务秘书亚历山大·卡拉塞维奇在联合国安理会会议上呼吁，应针对俄罗斯“影子舰队”实施、维持并加强定向制裁。 这些限制措施应针对参与规避针对俄罗斯石油的制裁，以及从临时被占领土走私被劫持的乌克兰谷物的个人、公司和船只。

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