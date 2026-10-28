瑞士考虑直接从美国采购武器——阿纳多卢通讯社

瑞士正在考虑直接从美国国防企业购买部分军事装备，而非通过美国政府。阿纳多卢通讯社10月28日报道称，该消息援引瑞士联邦国防采购办公室Armasuisse负责人乌尔斯·洛尔的话。

采购F-35的问题

洛尔对瑞士报纸《新苏黎世报》表示，购买F-35战斗机的经历暴露了现行采购体系的缺陷。在对外军售计划框架下，瑞士通过美国政府购买美国军事装备，这限制了买方在价格争议中或就交付延误获得赔偿方面的选择。

Armasuisse负责人表示，直接签订合同可以提供更大的灵活性，但需要获得美国当局的批准。他指出，“爱国者”防空系统的某些部件有可能直接从制造商处采购。与此同时，这一机制不适用于购买包括F-35在内的现代战斗机。

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“爱国者”交付延迟

由于华盛顿优先向德国交付，瑞士预计将延迟五至七年获得“爱国者”系统。瑞士已为这些系统预付超过10亿瑞士法郎，即超过12亿美元。

洛尔表示，瑞士预计至少能收回部分资金，但退款时间尚不清楚。瑞士当局还评估了替代性防空系统，最终决定将由联邦委员会作出。

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