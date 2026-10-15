瑞典当局确定了三个将为战争爆发时开展工作做准备的医院所在地区：该国北部、波罗的海的战略岛屿哥特兰岛以及东海岸。RMF24对此进行了报道。

储备、培训和与军方的协作

卫生和社会福利委员会主任比约恩·埃里克松表示，准备工作将依托现有医疗基础设施。其目标是在保持常规医疗服务连续性的同时，提高为大量伤者提供救助的能力。

据该媒体报道，该计划 предусматривает补充医疗物资储备、培训人员以及与军方密切协作。负责和平时期医疗保健的地区当局将为此获得特别国家拨款。北部的诺尔博滕地区将获得最多资金——3700万瑞典克朗，约合330万欧元。

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为何选择这些地区

瑞典北部被视为在发生冲突时可从那里向邻国芬兰提供支持的地区。哥特兰岛可能与该国其他地区隔绝，因此该岛需要单独进行后勤准备。东海岸则将为在该地区局势升级时可能接收来自波罗的海国家的伤员做准备。

上周，哥特兰岛进行了数百名居民的疏散。RMF24指出，这是自20世纪60年代以来首次如此大规模的演习，旨在检验各部门和民众应对真实威胁的准备情况。

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