习近平开始将创纪录数量的官员开除出中国共产党——《卫报》

中国领导人习近平正在加强对国家高层领导人的整顿，并开除创纪录数量的官员出党。 在中共中央委员会第五次全体会议期间，人事变动的规模变得显而易见，此次会议的缺席人数创下历史新高。

五中全会于本周举行。这是中国高层官员大约每年举行一次的会议。

此次会议仅有279名中国共产党中央委员会正式委员和候补委员出席。相比之下，2022年这一数字为376人。

由此可见，超过25%的原始成员未出席本次全会。这在很大程度上被认为与党内及国家机构中的大规模整顿有关。

这是中国近代史上全会“空缺席位”数量最多的一次。

被开除党籍的人员中包括曾任中国军方第二号人物的张宇沙，以及新疆前党委书记马新瑞。

习近平自2012年上台以来，便在中国共产党内发起了一场大规模的反腐败运动。

然而，近年来这场运动力度进一步加大，并波及到了党内和军方最高层领导。

与此同时，专家们质疑，这场反腐运动是否也被用作清除政治竞争对手、惩罚对这位中国领导人不忠的官员的工具。

人事清洗的后果在中央军委——中国人民解放军的最高管理机构——中也显而易见。

该委员会通常由七人组成，但在经历了一系列人事调整后，目前仅剩两人：习近平和负责军队反腐败工作的张胜明。

因此，此次整顿大幅改变了负责管理中国武装力量的领导机构的组成。

明年在中国共产党代表大会上，中央委员会和政治局将进行改组。

然而，大规模的人事变动已经引发了人们的质疑：党内是否还有足够多的官员能够胜任高级职位。

许多分析人士认为，在最近的整风行动之后，有潜力晋升至领导岗位的人选数量已大幅减少。这可能会给新一届党和国家最高领导层的组建带来困难。

《卫报》对此进行了报道。

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