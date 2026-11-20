乌克兰外交部长安德烈·西比加就俄罗斯对乌克兰发动大规模袭击期间侵犯波兰及北约领空一事作出回应。他表示与波兰及波兰人民站在一起。

据这位外交部长称，就在莫斯科大谈“欧洲新安全架构”之际，俄罗斯的导弹和无人机实际上正在破坏现有的安全秩序。

“俄罗斯对乌克兰发动大规模袭击后，波兰 （及北约）的空域，表明俄罗斯的侵略行为给整个欧洲和跨大西洋共同体带来了威胁，”西比加周五在社交媒体X上写道。

西比加指出，就在莫斯科试图就“欧洲新安全架构”发起讨论之际，俄罗斯的导弹和无人机却正在直接破坏欧洲现有的安全秩序。 “停止此类袭击，或许将是巩固这一秩序的第一步，”他补充道。

国防部长强调：“乌克兰是抵御俄罗斯威胁的第一道防线。盟国通过支持乌克兰的国防能力，也在保护本国人民和自身安全。 当前，加强对俄罗斯的施压、巩固乌克兰的防空体系以及加紧推动和平进程，至关重要。”

“我们与波兰及波兰人民站在一起。我们正密切合作，以提供一切必要协助，调查此次事件并防止未来出现类似威胁，”西比加总结道。

此前，波兰媒体报道称，上午6时30分左右，在“俄罗斯对乌克兰发动大规模袭击期间”，可能有“不明飞行物”侵犯了波兰领空。目击者称在赫梅尔克地区发生了一次剧烈爆炸。 一段显示火光和爆炸的视频正在网络上广泛传播。波兰军方表示，正在核查雷达系统数据以及有关该物体可能坠落的信息。已派出由领土防卫军组成的地面搜救小组前往现场。 早在昨晚，政府安全中心就已对卢布林省和喀尔巴阡山省发布了空中威胁预警。受此影响，杰舒夫机场已暂停运营。

乌克兰外交部长安德烈·西比加在其Facebook主页上发布了这一消息。

需要指出的是，唐纳德·图斯克因波兰领空遭侵犯一事召开了紧急会议。

图斯克表示，波兰将调查俄罗斯袭击乌克兰期间发生的领空侵犯事件。

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