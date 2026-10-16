在美国纽约，锡克教活动人士古尔帕特万特·辛格·潘农表示，美国联邦调查局警告他存在“对我生命的迫在眉睫的威胁”。据Dawn报道，该活动人士告诉CBS News，FBI特工到访了他在纽约的住所，并告知他这一威胁。

加拿大之行前的警告

潘农称，他于10月15日收到FBI发出的Duty to Warn通知——一份威胁警告。据他称，这与他计划前往加拿大有关。CBS News报道称，FBI特工正在核查获得的信息，并将该威胁与这名活动人士可能前往加拿大参加一次公投联系起来，但没有向他提供更多细节。

拥有美国和加拿大国籍的潘农是Sikhs for Justice组织的总法律顾问。他计划参加定于10月18日在埃德蒙顿举行的卡利斯坦公投，该公投不具有法律约束力。参与者将被问及，印度旁遮普邦是否应当独立并更名为卡利斯坦。

这名活动人士还表示，他此前曾收到加拿大皇家骑警就其生命和其在安大略省住所面临威胁发出的警告。Sikhs for Justice称，近几个月来，加拿大其他公投组织者据称也收到过此类警告。

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谋划暗杀案件

今年2月，印度公民尼希尔·古普塔在美国联邦法院就谋划在纽约杀害潘农一案认罪。检方表示，54岁的古普塔承认犯有组织雇凶杀人、共谋实施此类谋杀以及共谋洗钱罪。

根据美国司法部的说法，古普塔按照维卡什·亚达夫的指示行事，司法部称亚达夫是印度政府雇员及内阁秘书处工作人员。司法部称，亚达夫于2023年5月招募古普塔安排这起杀害行动，而古普塔联系了一名与执法部门合作的人士，后者将他介绍给一名卧底特工。检方称，共谋者商定以10万美元实施谋杀，其中约1.5万美元已预先支付。该计划在袭击发生前被挫败。

2023年6月，锡克教活动人士哈迪普·辛格·尼贾尔在加拿大萨里市遇害，加剧了加拿大与印度之间的关系紧张。印度否认参与针对海外锡克教活动人士的暴力行为。

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