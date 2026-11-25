波兰外交部长拉多斯瓦夫·西科尔斯基表示，如果今后再次发生侵犯波兰领空的事件，华沙将把驱逐俄罗斯大使视为可能采取的外交措施之一，但目前尚无计划做出此类决定。

据他称，作为回应，莫斯科可能会驱逐波兰外交官，因此波兰目前仍期待俄罗斯停止对邻国的袭击并遏制局势升级。

这位波兰外交部长还表示坚信，俄罗斯没有能力战胜北约国家，因为北约在经济上具有压倒性优势，而且以波兰为首的欧洲各国正在大幅增加国防开支。 西科尔斯基补充道，既然莫斯科无法在顿巴斯取得胜利，就更不可能战胜北约。

他在波兰广播电台的直播节目中发表了上述言论。

俄罗斯驳斥了波兰关于三枚俄罗斯X-101巡航导弹侵犯其领空的指控，这些导弹于11月20日坠落在波兰境内。 俄罗斯驻华沙大使格奥尔基·米赫诺称这些指控毫无根据，并表示没有证据表明莫斯科与该事件有关。

11月20日上午，在对乌克兰发动大规模袭击期间，俄罗斯很可能故意将导弹和无人机送入波兰领空。克里姆林宫此举可能是为了测试北约的反应，并试图遏制对乌克兰的进一步军事支持。

波兰方面表示，关于俄罗斯飞行器侵犯领空的预警是在其坠落之前发出的，而非此前报道所称的坠落后。

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