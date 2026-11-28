乌克兰在与俄罗斯的战争中取得的胜利势头正盛，而俄罗斯针对基辅的导弹袭击无法击垮乌克兰军队。波兰外交部长拉多斯瓦夫·西科尔斯基如是表示。

“我确实看到乌克兰的战果正在不断扩大。看看俄罗斯宣传人员对此有何评论：‘乌克兰人竟敢在非洲发动攻击？’ 对于一个其存在本身曾被他们否认的民族和国家来说，这已相当不错了，”西科尔斯基于11月27日表示。

此外，这位波兰部长还将俄罗斯对乌克兰的袭击，比作二战末期纳粹德国使用福-2弹道导弹轰炸伦敦的行径。

“基辅可能会被夷为平地，但乌克兰军队仍将遏制进攻，”他强调道。

西科尔斯基承认，在恐吓、挑衅和派遣恐怖分子方面，专制政权总是比民主国家更具优势。

此外，这位部长还指出，他在莫斯科的言论被当地方面极为重视，据他所说，这让他感到特别欣慰。

波兰外交官的声明印证了这一点。

需要指出的是，乌克兰无意将与俄罗斯的军事行动转移至利比亚或任何其他国家境内。11月26日，外交部长安德烈·西比加在与利比亚外交部长阿特-塔赫尔·阿尔-鲍尔会谈时作出了上述表态。 乌克兰外长强调，基辅的行动仅针对那些协助莫斯科对乌克兰发动战争的俄罗斯军事设施。

总统沃洛迪米尔·泽连斯基向意大利总理乔治·梅洛尼证实，乌克兰在利比亚近海针对俄罗斯船只的行动是在未事先与欧洲伙伴协调的情况下进行的。 与此同时，乌克兰准备与意大利建立定期的信息交流机制。

11月27日星期五，意大利总理乔治娅·梅洛尼与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基进行了一次紧张的电话交谈。 起因是乌克兰对利比亚近海的俄罗斯船只发动了袭击，而基辅方面事先并未向欧洲伙伴通报此事。 梅洛尼办公室表示，此类行动威胁到该地区的安全，并可能将战争蔓延至地中海。

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