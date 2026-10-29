波兰外交部长拉多斯瓦夫·西科尔斯基因可能邀请“波兰王冠联盟”党代表格热戈日·布劳恩出席国家安全委员会会议一事，对总统卡罗尔·纳沃茨基提出了严厉批评。

这位波兰外交部长表示，他无法在那些被他视为亲俄和反犹太主义的政治家在场的情况下，讨论国家安全问题。

在启程前往美国前举行的新闻发布会上，西科尔斯基指责纳沃罗茨基对布劳恩的亲信抱有好感，并试图利用总统职位来建立自己的政治基础。 这位部长强调，在波兰东部边境战事频发的背景下，国家安全委员会会议必须始终是负责任地讨论波兰国防问题的平台，并指出上述人员的出席将使其本人参与会议变得极为困难。

波兰议会议长沃伊切赫·查扎斯蒂也对允许布劳恩党代表参与闭门安全议题讨论一事提出了异议，呼吁总统不要邀请他们出席。 由卡罗尔·纳夫罗茨基召集的国家安全委员会会议定于11月3日举行。

来源：Polsat News。

波兰议会议长沃伊切赫·查扎斯蒂也对允许布劳恩党代表参与闭门安全议题的讨论提出了异议， 他致函总统卡罗尔·纳沃茨基，建议考虑不邀请“联盟党”参加国家安全委员会会议。他在议会举行的新闻发布会上发表了这一声明。 由卡罗尔·纳沃茨基召集的国家安全委员会会议定于11月3日举行。

对此，波兰总统发言人拉法尔·莱什凯维奇表示，卡罗尔·纳沃茨基不打算因“禁止反乌克兰政党‘波兰王冠联盟’代表格热戈日·布劳恩出席”的要求而改变向议会各派发出国家安全委员会会议邀请的惯例。

与此同时，格热戈日·布劳恩因破坏卢布林省的乌克兰起义军（UPA）士兵纪念碑，正面临被追究刑事责任的指控。波兰外交部长拉多斯瓦夫·西科尔斯基呼吁法院判处该政客入狱。

2023年，在波兰议会举行汉ukkah烛台点灯仪式后，格热戈日·布劳恩用灭火器将烛台熄灭。

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