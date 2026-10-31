在波兰，外交部长拉多斯瓦夫·西科尔斯基批评总统卡罗尔·纳夫罗茨基邀请格热戈日·布劳恩领导的波兰王冠联盟代表参加国家安全委员会会议。由总统召集的会议计划于下周二举行。正如RMF24报道，西科尔斯基认为，邀请该团体代表的目的是将其带入政治主流。

美国基地问题

据国家安全局局长巴尔托什·格罗德茨基称，会议将讨论波兰当前的安全局势以及在该国建立美军永久基地的可能性。西科尔斯基称，这样的会议没有必要，因为波兰政府已经向美国表示，愿意建设基地并接纳美国军人。

波兰外交部长还表示，美国正在完成对其在欧洲军事存在的审查，并已正式要求波兰等待决定；据他所说，该决定最迟应在12月作出。他表示，纳夫罗茨基总统应当争取美国总统唐纳德·特朗普向弗拉基米尔·普京施压，而不是向乌克兰施压。

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关于向外交官施压的声明

在接受TVN24采访时，西科尔斯基还评论了波兰驻华大使雅各布·库莫赫和驻罗马尼亚大使帕维乌·索洛赫的辞职。两名外交官均由前总统安杰伊·杜达任命，并将其决定解释为与宪法法庭有关的局势。

西科尔斯基表示，外交官辞职并非他们自主提出，而总统办公厅工作人员据称劝说他们采取这一步骤。据他所说，在外交事务委员会召开前，外交职位候选人也面临类似压力；该委员会将选出新的大使职位候选人。

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