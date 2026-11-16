在布鲁塞尔，波兰副总理兼外交部长拉多斯瓦夫·西科尔斯基表示，约46份大使任命提案以及约38项大使召回决定正在等待总统签署。波兰外交部长批评总统办公厅在外交部门人事决定程序上的做法，RMF24报道。

西科尔斯基在布鲁塞尔的声明

在欧盟外长会议前，西科尔斯基被问及外交代表机构负责人职位空缺的问题。他表示，一些人身在华沙，但按照总统办公厅的立场，他们仍是驻遥远国家的波兰大使。

这位部长称这种情况是“对国家的破坏”。他还表示，总统办公厅在为自己赋予并不具备的权力，并将这场争议不仅与大使任命联系起来，也与法官问题和政府组成变动联系起来。

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围绕权限的争议

RMF24指出，波兰宪法规定，总统根据经总理同意的外交部长提议任命和召回大使。波兰外交部认为，既然外交政策由政府执行，总统就不应阻止所提议的任命和召回。

波兰总统办公厅则称，国家元首在这些事项上的权力并非纯粹形式性的，因此他可以不同意个别的人事决定。因此，部分波兰外交代表机构由临时代办而非获得完整总统任命的大使领导。

外交官辞职

在围绕宪法法庭的冲突再次升级之际，数名波兰大使决定停止履行职务。其中包括驻中国大使雅各布·库莫赫、驻罗马尼亚大使帕维乌·索洛赫，以及波兰常驻联合国代表克日什托夫·什切尔斯基。在美国，波兰外交使团由临时代办博格丹·克利赫领导。

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