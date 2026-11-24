车臣领导人拉姆赞·卡迪罗夫19岁的儿子阿里将姓氏改为穆萨耶夫，并获得了塞尔维亚国籍。在塞尔维亚的文件中，这位年轻人的姓氏登记为穆萨耶夫，而非卡迪罗夫。

据记者报道，阿里·卡迪罗夫在格罗兹尼中央民政局正式更名为阿里·穆萨耶夫。 在泄露的文件中还发现了一份他的出生证明，上面注明父母为拉姆赞和梅德尼·卡迪罗夫。改姓后的第二天，他便领取了新的国内护照。

反腐败基金会（FBK）查明，2025年7月10日，塞尔维亚向阿里·穆萨耶夫授予了公民身份。该共和国政府公布了相关决定。 文件指出，此人于2006年12月14日出生于车臣的岑塔罗伊村——卡迪罗夫家族的祖籍地。

据调查人员透露，车臣首脑之子以穆萨耶夫为姓，曾进行过100多次国际航班，主要目的地为迪拜。他出行时均使用私人飞机。

在分析这些行程时，FBK还发现了一架此前未被披露的卡迪罗夫家族商务喷气机——机身编号为RA73604的庞巴迪Global 6000。该飞机于2025年8月从一位欧洲机主手中购得。

据俄罗斯媒体报道，阿里此前在出国旅行时也曾使用穆萨耶夫（Musaev）这一姓氏。 卡迪罗夫家族的其他成员也使用该姓氏——特别是女儿艾莎特、卡琳娜、塔巴里克和赫迪，以及儿子亚当、阿赫马特、埃利和阿布杜拉赫。

记者们还关注了拉姆赞·卡迪罗夫第三个儿子的相关文件。 据记者查阅的俄罗斯联邦边防局资料显示，他在乘机旅行时使用两本护照，其中均登记名为“穆罕默德”。调查人员在泄露的文件中未发现以“亚当·卡迪罗夫”名义签发的证件。

俄罗斯宣传媒体对此进行了报道。



卡迪罗夫的18岁儿子已拥有自己的武装部队。

卡迪罗夫之子因参与对乌克兰的战争而获得勋章。

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