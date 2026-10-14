随着烟霾加剧，新加坡当局提前开始分阶段向弱势居民发放N95口罩。此前，发放计划仅在24小时污染标准指数（PSI）超过200点后启动。Channel NewsAsia报道了这一计划变更。

空气质量恶化

10月14日星期三，下午2时城市西部的细颗粒物PM2.5小时浓度达到288后，口罩发放工作启动。这是本轮烟霾季中该指标首次进入极高范围。新加坡国家环境局还警告称，PSI可能进入“非常不健康”级别。

口罩将在指定地点逐步提供，包括社区俱乐部、部分交通枢纽的自动售卖机、社会服务办公室和人民协会场所。该机构指出，并非所有地点都会立即提供口罩。

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哪些人可以领取口罩

可领取N95口罩的群体包括孕妇、7岁至16岁的儿童，以及患有包括哮喘在内疾病的人士。政府烟霾工作组此前表示，在户外短暂停留时，例如上下学或上下班途中，或在室内时，通常不需要此类口罩。

受访医疗人士强调，只有在与面部正确贴合的情况下，N95口罩才能减少细颗粒物暴露。健康风险不仅取决于污染指标，还取决于在户外停留的时间、身体活动量和个人健康状况。专家建议，佩戴N95感到呼吸困难的人应减少在户外的时间，并保持室内空气更清洁。

学校运作问题

在烟霾背景下，学校是否可能关闭也正在讨论之中。如果预测次日将出现危险污染水平，且24小时PSI超过300，新加坡教育部将考虑这一决定。烟霾期间，学校会监测PM2.5小时指标，将活动转移到配有空气净化器的室内，并避免户外活动。

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