新加坡10月16日表示，将向印度尼西亚七家公司发出防火通知。根据新加坡方面的调查结论，这些公司对引发该国当前烟霾的火灾负有责任。可持续发展与环境部长傅丽珊表示，据Channel NewsAsia报道。

新加坡国家环境局将依据《跨境烟霾污染法》发出这些通知。这些公司必须调派消防人员扑灭火灾，或防止火势在其拥有或使用的土地上蔓延。它们还将被命令停止或不得在这些地块上开始焚烧。

将收到通知的公司

相关通知将涉及PT Bumi Andalas Permai、PT Bumi Mekar Hijau、PT Paramitra Mulia Langgeng、PT Sumatera Alam Anugerah、PT SBA Wood Industries、PT Hutan Lestari Raya和PT Bangkanesia。

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每家公司还必须向该机构提交行动计划，以扑灭其土地上的火灾并防止再次发生。傅丽珊表示，当局将调查所有据其掌握的信息可能与新加坡跨境烟霾有关的公司。如有相关迹象，可向其他公司发出通知，并考虑采取法律规定的额外措施。

向印度尼西亚提供援助

这位部长表示，新加坡当局近几个月来一直与印尼同行保持联系，并曾提出支持灭火。上个月，傅丽珊还与印尼环境部长交谈。

10月16日，她再次向对方提出，可提供民事援助用于灭火及其他措施，包括人工增雨。傅丽珊指出，截至当时她尚未收到回复，但新加坡准备提供印度尼西亚认为适当的任何援助。

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