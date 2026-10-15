新加坡政府计划向议会提交立法修正案，对参与诈骗活动的人士，包括年轻人，施加更严厉的处罚。此前，高等法院于9月将对四名年轻被定罪者具有威慑作用的判罚改为缓刑及非监禁处罚。

据Channel NewsAsia报道，由三名法官组成的合议庭审理了七人的上诉。这些人因向诈骗集团提供银行账户或Singpass登录凭证的访问权限而被定罪。其中六人未满21岁。法院在四起案件中允许上诉，在另外三起案件中驳回上诉。

政府立场

国务资政兼内政部长K. 尚穆根在议会表示，法院的裁决与有关更严厉处罚的建议相悖，其中包括监禁或改造训练。他说，新立法将明确措辞，以确保法院在9月案件中采取的做法今后不再适用。

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尚穆根还表示，政府在判刑时更加重视威慑和预防犯罪。同时，他说政府尊重法院对法律解释的立场。

法院与议会的作用

法院在Mohamed Erzan Taib Zohri v Public Prosecutor一案的裁决中强调，量刑咨询小组的建议对法院不具有约束力，仅在确定刑罚时提供协助。法院还指出，将监禁或改造训练视为此类案件中年轻违法者的通常处理方式，是一种过于简单化的做法。

接受该媒体采访的律师解释称，议会通过法律并设定可能的量刑范围，而法院则独立地解释并将相关规定适用于具体情况。如果议会不同意对法律的解释，可以为未来案件修改法律，但不能推翻已经审结的刑事案件中的具体裁决，也不能追溯性地加重处罚。

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