自1965年加入联合国以来，新加坡首次提名本国候选人竞选国际法院法官。新加坡国际法大使雷娜·李正在角逐五个席位中的一个，这些席位将于11月3日在美国纽约联合国总部举行的选举中产生。

据亚洲新闻台报道，李是海牙法官职位的10名候选人之一，任期为2027年至2036年，共九年。她的参选资格于2024年首次公布，并于2026年2月获正式提名。如当选，她将成为首位来自东南亚的国际法院女性法官。

国际法院的作用

国际法院是联合国的主要司法机构。若国家同意将案件提交法院，该法院将审理国家之间的法律争端；同时，它还就国际法问题向联合国大会、安全理事会以及其他获授权的机关和机构提供咨询意见。

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该法院由15名法官组成，与审理个人所涉种族灭绝和战争罪等国际罪行案件的国际刑事法院不同。国际法院法官必须公正、尽责地履职，因此他们并非本国的代表或辩护人。

法官如何选举

候选人必须同时在联合国大会和安全理事会获得绝对多数票。获胜至少需要在联大193个成员中获得97票，并在安理会15个成员中获得8票。如果没有五名候选人获得所需多数票，则举行后续轮次投票。

雷娜·李于2018年至2023年担任新加坡海洋事务大使。她完成了就一项全球协议的谈判，该协议涉及保护和可持续利用国家管辖范围以外区域的海洋生物多样性。因这项工作，《时代》杂志将她列入2024年最具影响力的100人名单。

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