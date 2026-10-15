叙利亚总情报局拘留了阿里·卡亚利，他也被称为米赫拉奇·乌拉尔。其被怀疑在2013年5月沿海城市巴尼亚斯的大规模杀戮中发挥主导作用。据阿纳多卢通讯社报道，叙利亚国家通讯社SANA称，卡亚利是在试图越境时被拘留的。拘留具体发生在何处以及他试图跨越哪一处边境，尚未说明。

关于2013年事件的指控

卡亚利曾是效忠于时任叙利亚领导人巴沙尔·阿萨德的民兵指挥官。在反对阿萨德的起义初期，他长期被指控参与了叙利亚西部巴尼亚斯及邻近村庄阿尔拜达针对平民的大规模杀戮。

2013年5月2日，当时的叙利亚政权部队及其盟友民兵突袭了塔尔图斯省的阿尔拜达，据报道数百名平民丧生。根据幸存者的证词，袭击期间发生了大规模处决、焚烧房屋以及杀害妇女和儿童的事件。

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拘留前副手

卡亚利被拘留不到两周前，即10月4日，叙利亚反恐机构拘留了贾迈勒·特拉布尔西——卡亚利在亲阿萨德民兵组织“叙利亚抵抗力量”中的前副手。叙利亚当局指控特拉布尔西与效忠阿萨德的部队一同参与军事行动，包括在巴尼亚斯和阿尔拜达的大规模杀戮。

卡亚利还牵涉2013年5月土耳其哈塔伊省雷伊汉勒市发生的连环爆炸案。当时数十人死亡。阿萨德于2024年12月被赶下台后，叙利亚当局加大了对前政权官员和民兵指挥官的拘留力度，他们被指控在内战期间犯下针对平民的罪行。

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