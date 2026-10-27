美国犹他州调查人员表示，DNA证据使他们有理由将连环杀手泰德·邦迪与1974年17岁的梅丽莎·安·史密斯遇害案联系起来。一名猎人在森林中发现了她的遗体，该案长期未能侦破。

旧案中的DNA证据

据ABC News报道，萨米特县检察官玛格丽特·奥尔森表示，执法人员确信邦迪应对史密斯的死亡负责。她称，除DNA证据外，死亡情节也符合其犯罪的典型特征，以及他的犯罪动机、手段和实施犯罪的机会。

犹他州警察中士迈克·雷诺兹表示，在史密斯尸检时取得的材料中发现了一份DNA图谱，与与邦迪有关的图谱极为相似。调查人员还在史密斯案证据与劳拉·艾姆案之间发现了重要的DNA关联——艾姆是邦迪的另一名受害者，其谋杀案于4月在犹他县告破。

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其他可能的受害者

邦迪因1978年在佛罗里达州立大学Chi Omega女子联谊会住所杀害两名女性，于1989年在佛罗里达州被电椅处决。调查人员称，他在20世纪70年代于多个州至少杀害了30名女性和女孩，另有更多人在袭击中逃脱，或带伤幸存。

在被处决前的最后几天里，邦迪承认犯下多起罪行，其中包括警方此前并不知情的案件。不过，并非他的所有供述都得到证实。调查人员还在查明16岁的南希·威尔科克斯死亡的情况，她被认为是邦迪在犹他州的另一名可能受害者。

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