斯洛伐克极右翼议员利维娅·帕夫利科娃在Instagram上发布了一段视频，视频中她正在电子游戏《GTA VI》中向彩虹旗开枪。这一帖子引发了轩然大波，随后她的同事们向警方提交了报案。

隶属于极右翼组织“共和国”的帕夫利科娃解释称，她原本想在游戏中寻找“骄傲游行”场景，但未果后，便开始向印有“和平”字样的彩虹旗开枪。 在遭遇一波批评后，这位议员称自己的行为只是个玩笑。

“我认为开玩笑和玩电脑游戏是件很棒的事。我不明白，为什么你们要把这和现实世界联系起来，”这位议员表示。

尽管如此，反对党“进步斯洛伐克”的议员卢齐娅·普拉瓦科娃和米哈尔·萨博仍向警方提交了报案。据普拉瓦科娃称，帕夫利科娃对批评反应轻蔑，并嘲讽了法律专家。

这位议员本人表示，她一直关注着自己的发文。她解释说，自己只是利用了游戏的玩法，没想到这段视频竟会成为向警方报案的理由。

据Novinky报道。

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