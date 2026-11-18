自11月16日起，斯洛文尼亚驻俄罗斯境内的签证中心已停止受理旅游签证申请。与此同时，俄罗斯公民仍可申请特定类别的申根签证和国家签证，但需事先征得大使馆的同意。

具体而言，俄罗斯公民仍可申请申根签证，用于探访拥有欧盟国家国籍的亲属，以及进行商务旅行和参加会议。 在上述每种情况下，均须事先与斯洛文尼亚大使馆协商提交申请材料。

国际运输从业人员——海员、卡车司机和飞行员——仍可获得签证。此外，俄罗斯公民可申请D类国家签证，以实现与欧盟公民的家庭团聚。

俄罗斯旅行社协会（ATOR）澄清称，此前签发的签证仍然有效。

此前，斯洛文尼亚内政部曾通报称，欧洲各国内政部长主张就进一步限制向俄罗斯公民签发申根签证一事展开讨论。 10月中旬，欧盟领导人还呼吁考虑加强对俄罗斯公民的签证要求，以应对混合威胁。

签证服务机构VFS Global在其网站上发布了这一消息。

此前，芬兰曾呼吁欧盟全面禁止向俄罗斯公民签发旅游签证。

在比利时布鲁塞尔，欧盟委员会正在起草关于加强对侵略国俄罗斯公民签证规定的提案。这些提案可能于1月提交，以增强欧盟抵御混合威胁的能力。

德国呼吁欧盟加强对俄罗斯公民旅游签证的限制。

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